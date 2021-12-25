Британский комментатор: Обамеянг не оправдал ожиданий Артеты, показав неуважение к клубу

Бывший английский футболист, ныне комментатор Ноэль Уилан скептически оценил шансы нападающего Пьер-Эмерика Обамеянга вернуться в состав «Арсенала» после того, как тот был отстранён от тренировок с основной «канониров».



«Никогда не говори «никогда». Но Микель Артета упрямый и настоящий приверженец дисциплины, а Обамеянг просто не оправдал его ожиданий. Он показал своё неуважение к игрокам и персоналу — и уже не в первый раз.



Кажется маловероятным, что он выйдет из этой ситуации и снова будет играть за« Арсенал». Я думаю, что Артета будет придерживаться своего мнения. Он установил стандарты, и когда игроки лишаются его доверия, вернуть его будет очень трудно», — цитирует Уилана Football.London.



Ранее сообщалось, что главный тренер «Арсенала» Микель Артета отстранил Пьер-Эмерика Обамеянга от работы с командой из-за нарушения дисциплины.



В нынешнем сезоне Обамеянг, который был капитаном команды, в 15 матчах во всех турнирах забил семь голов и отдал две голевые передачи. Контракт форварда истекает в 2023 году.

«Арсенал» разгромил «Лидс» на выезде в 18-м туре АПЛ. Видео доступно на «Чемпионате».

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