Месси: впервые увидев в раздевалке Анри, я боялся смотреть ему в глаза

Аргентинский нападающий Лионель Месси признался, что был шокирован, когда первый раз увидел французского форварда Тьерри Анри в раздевалке «Барселоны».



«В первый день, когда он вошёл в раздевалку, я не осмелился посмотреть ему в лицо. Я знал всё, что Тьерри сделал в Англии, и вдруг мы оказались в одной команде. Создаётся впечатление, что все его навыки естественны для него», — сказал Месси, слова которого со ссылкой на L`Equipe приводит Mirror.



В своём дебютном сезоне-2007/2008 за «Барселону» Тьерри Анри забил 19 голов. В следующем году он в составе каталонцев выиграл чемпионат Испании, завоевал Кубок Испании и стал победителем Лиги чемпионов.



Лионель Месси является воспитанником «Барселоны». В системе этого клуба он провёл 18 лет. Аргентинец — лучший бомбардир и рекордсмен по количеству матчей в истории «Барселоны». Он забил 672 гола в 778 матчах.



В августе 2021 года Месси подписал двухлетний контракт с французским клубом «ПСЖ».

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