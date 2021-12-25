Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Эмануэль Маммана может вернуться в «Ривер Плейт»

Эмануэль Маммана может вернуться в «Ривер Плейт»
Комментарии

Защитник «Сочи» Эмануэль Маммана, права на которого принадлежат «Зениту», может вновь стать игроком «Ривер Плейт», сообщает TyC Sports.

По информации источника, 25-летний футболист не планирует продолжать карьеру в России и рассматривает вариант с возвращением в Аргентину. Действующий контракт Мамманы с «Зенитом» рассчитан до 30 июня 2022 года. Отмечается, что защитник может добиться расторжения соглашения в ближайшее время и перейти в «Ривер Плейт» в зимнее трансферное окно.

Маммана перешёл в «Зенит» из «Лиона» в 2017 году. С 2014 по 2016 год защитник выступал за основную команду «Ривер Плейт». В нынешнем сезоне футболист принял участие в 4 матчах Российской Премьер-Лиги за «Сочи» и не отметился результативными действиями.

Новость по теме
«Зенит» собирает информацию о защитнике «Эмполи»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021