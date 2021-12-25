Эмануэль Маммана может вернуться в «Ривер Плейт»

Защитник «Сочи» Эмануэль Маммана, права на которого принадлежат «Зениту», может вновь стать игроком «Ривер Плейт», сообщает TyC Sports.



По информации источника, 25-летний футболист не планирует продолжать карьеру в России и рассматривает вариант с возвращением в Аргентину. Действующий контракт Мамманы с «Зенитом» рассчитан до 30 июня 2022 года. Отмечается, что защитник может добиться расторжения соглашения в ближайшее время и перейти в «Ривер Плейт» в зимнее трансферное окно.



Маммана перешёл в «Зенит» из «Лиона» в 2017 году. С 2014 по 2016 год защитник выступал за основную команду «Ривер Плейт». В нынешнем сезоне футболист принял участие в 4 матчах Российской Премьер-Лиги за «Сочи» и не отметился результативными действиями.

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