Эмануэль Маммана может вернуться в «Ривер Плейт»
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Защитник «Сочи» Эмануэль Маммана, права на которого принадлежат «Зениту», может вновь стать игроком «Ривер Плейт», сообщает TyC Sports.
По информации источника, 25-летний футболист не планирует продолжать карьеру в России и рассматривает вариант с возвращением в Аргентину. Действующий контракт Мамманы с «Зенитом» рассчитан до 30 июня 2022 года. Отмечается, что защитник может добиться расторжения соглашения в ближайшее время и перейти в «Ривер Плейт» в зимнее трансферное окно.
Маммана перешёл в «Зенит» из «Лиона» в 2017 году. С 2014 по 2016 год защитник выступал за основную команду «Ривер Плейт». В нынешнем сезоне футболист принял участие в 4 матчах Российской Премьер-Лиги за «Сочи» и не отметился результативными действиями.
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