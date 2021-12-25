«Коринтианс» интересуется возможностью трансфера Луиса Суареса

Нападающий мадридского «Атлетико» Луис Суарес может перейти в бразильский «Коринтианс», сообщает UOL. Южноамериканский клуб рассчитывает сбить цену на игрока, поскольку его контракт с «матрасниками» истекает летом 2022 года. «Атлетико» не ведёт переговоры с форвардом относительно возможного продления соглашения.
34-летний Суарес присоединился к «Атлетико Мадрид» в сентябре прошлого года, перейдя из «Барселоны». Сумма компенсации составила € 7 млн. В этом сезоне на счету игрока 24 сыгранных матча в Ла Лиге и Лиге чемпионов. В испанском чемпионате у Суареса семь забитых мячей и две голевые передачи. В шести матчах ЛЧ – один гол.
Последний раз Луису Суаресу удалось забить 7 ноября этого года в матче 13-го тура Ла Лиги, в котором «Атлетико» в гостях встречался с «Валенсией» (3:3).
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