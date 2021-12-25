Три клуба английской Премьер-лиги претендуют на Эдварда Нкетиа

Нападающий лондонского «Арсенала» Эдвард Нкетиа попал в сферу интересов трёх клубов английской Премьер-лиги, его планируют подписать «Брайтон», «Вест Хэм» и «Кристал Пэлас», сообщает Daily Mail.
22-летний Нкетиа оформил хет-трик в последнем матче «Арсенала» с «Сандерлендом» в четвертьфинале Кубка лиги, позволив команде пройти дальше. Однако Нкетиа по-прежнему хочет уйти из команды и рассматривает подобную возможность уже в январе. Контракт форварда истекает в конце сезона.
В нынешнем сезоне Нкетиа в семи матчах во всех турнирах забил пять голов. Ранее главный тренер «Арсенала» Микель Артета заявил, что клуб хочет сохранить нападающего.
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