Три клуба английской Премьер-лиги претендуют на Эдварда Нкетиа

Нападающий лондонского «Арсенала» Эдвард Нкетиа попал в сферу интересов трёх клубов английской Премьер-лиги, его планируют подписать «Брайтон», «Вест Хэм» и «Кристал Пэлас», сообщает Daily Mail.



22-летний Нкетиа оформил хет-трик в последнем матче «Арсенала» с «Сандерлендом» в четвертьфинале Кубка лиги, позволив команде пройти дальше. Однако Нкетиа по-прежнему хочет уйти из команды и рассматривает подобную возможность уже в январе. Контракт форварда истекает в конце сезона.



В нынешнем сезоне Нкетиа в семи матчах во всех турнирах забил пять голов. Ранее главный тренер «Арсенала» Микель Артета заявил, что клуб хочет сохранить нападающего.

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