Станислав Магкеев отправится на сборы с «Локомотивом»

Агент Александр Клюев, представляющий интересы полузащитника «Локомотива» Станислава Магкеева, рассказал о ходе восстановления футболиста.
«Стас находится в Германии, там он проходит восстановление. До этого он проходил реабилитацию под присмотром врачей «Локомотива». 28-го числа он летит к себе домой во Владикавказ и сразу же вернётся. На сборы с командой он поедет. Там продолжит проходить реабилитацию, будет плавно переходить к беговой работе. Будет заниматься индивидуально с врачами и реабилитологами команды», — приводит слова Клюева «Спорт-экспресс».
Напомним, Магкеев получил травму в матче 9-го тура РПЛ с «Химками» (0:0). Футболиста унесли с поля на носилках. Вместо него на 81-й минуте на замену вышел полузащитник Фаустино Анджорин. У полузащитника «Локомотива» диагностировали разрыв передней крестообразной связки. В октябре Магкеев перенёс операцию.
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