Украинский голкипер «Реала» Лунин может стать игроком «Ньюкасла»

Украинский голкипер мадридского «Реала» Андрей Лунин может продолжить карьеру в чемпионате Англии, сообщает El Nacional.



По информации источника, в услугах 22-летнего вратаря заинтересован «Ньюкасл Юнайтед». «Реал» рассчитывает получить от трансфера Лунина не менее € 10 млн. Контракт голкипера и «Реала» рассчитан до лета 2024 года. Интерес к украинскому вратарю также проявляют «Лилль», «Эспаньол», «Гранада» и дортмундская «Боруссия».

Напомним, Лунин перешёл в «Реал» из луганской «Зари» в 2018 году. В нынешнем сезоне вратарь пока не выступал в составе мадридского клуба.

7 октября новым владельцем «сорок» стал фонд государственных инвестиций правительства Саудовской Аравии (PIF). Раньше главой английского клуба был миллиардер Майк Эшли. Сообщалось, что сделка о продаже «Ньюкасла» оценивается в € 350 млн.