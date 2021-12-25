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Украинский голкипер «Реала» Лунин может стать игроком «Ньюкасла»

Украинский голкипер «Реала» Лунин может стать игроком «Ньюкасла»
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Украинский голкипер мадридского «Реала» Андрей Лунин может продолжить карьеру в чемпионате Англии, сообщает El Nacional.

По информации источника, в услугах 22-летнего вратаря заинтересован «Ньюкасл Юнайтед». «Реал» рассчитывает получить от трансфера Лунина не менее € 10 млн. Контракт голкипера и «Реала» рассчитан до лета 2024 года. Интерес к украинскому вратарю также проявляют «Лилль», «Эспаньол», «Гранада» и дортмундская «Боруссия».

Напомним, Лунин перешёл в «Реал» из луганской «Зари» в 2018 году. В нынешнем сезоне вратарь пока не выступал в составе мадридского клуба.

7 октября новым владельцем «сорок» стал фонд государственных инвестиций правительства Саудовской Аравии (PIF). Раньше главой английского клуба был миллиардер Майк Эшли. Сообщалось, что сделка о продаже «Ньюкасла» оценивается в € 350 млн.

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