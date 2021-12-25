Украинский голкипер «Реала» Лунин может стать игроком «Ньюкасла»

Украинский голкипер мадридского «Реала» Андрей Лунин может продолжить карьеру в чемпионате Англии, сообщает El Nacional.
По информации источника, в услугах 22-летнего вратаря заинтересован «Ньюкасл Юнайтед». «Реал» рассчитывает получить от трансфера Лунина не менее € 10 млн. Контракт голкипера и «Реала» рассчитан до лета 2024 года. Интерес к украинскому вратарю также проявляют «Лилль», «Эспаньол», «Гранада» и дортмундская «Боруссия».
Напомним, Лунин перешёл в «Реал» из луганской «Зари» в 2018 году. В нынешнем сезоне вратарь пока не выступал в составе мадридского клуба.
7 октября новым владельцем «сорок» стал фонд государственных инвестиций правительства Саудовской Аравии (PIF). Раньше главой английского клуба был миллиардер Майк Эшли. Сообщалось, что сделка о продаже «Ньюкасла» оценивается в € 350 млн.
- 25 декабря 2021
-
12:08
-
12:03
-
11:38
-
11:32
-
11:01
-
11:00
-
10:24
-
09:57
-
09:53
-
09:36
-
09:30
-
09:28
-
08:59
-
08:51
-
08:32
-
08:06
-
07:37
-
07:31
-
06:57
-
06:39
-
06:24
-
05:57
-
05:52
-
05:45
-
04:45
-
04:39
-
04:23
-
02:57
-
01:58
-
01:39
-
00:41
-
00:32
-
00:26
-
00:11
- 24 декабря 2021
-
23:46