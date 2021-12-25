Суд вынес решение по избившему экс-директора по развитию и коммуникациям «Спартака»

Суд вынес приговор Жафяру Боровкову, избившему бывшего директора «Спартака» по развитию и коммуникациям Антона Фетисова. Боровков получил два года условно, сообщает телеграм-канал «Мутко против».



Напомним, инцидент произошёл 9 мая. У Фетисова случился конфликт на выходе из ресторана, после чего его избили. После драки он попал в реанимацию. У Антона была диагностирована открытая черепно-мозговая травма. Сообщалось, что по факту избиения Фетисова возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 111 УК РФ — умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека.



31 июля директор по развитию и коммуникациям «Спартака» Антон Фетисов сообщил, что покинет московский клуб. До «Спартака» Фетисов работал директором по связям с общественностью «БКС Банка». В начале 2000-х Фетисов работал в московском «Динамо».

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