Конте — о встрече тренеров АПЛ: это была пустая трата времени

Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Антонио Конте высказался о собрании тренеров английской Премьер-лиги, которое прошло накануне. Во время встречи специалисты обсудили безопасность футболистов и напряжённый календарь турнира.
«На этой встрече тренеры пытались найти ответы на свои вопросы и выступить со своей позицией. Не хочу вдаваться в подробности того, что там происходило. Считаю ли я эту встречу пустой тратой времени? Думаю, да. Перед нами стоит стена, и мы можем долго задавать вопросы и пытаться выразить своё мнение, но всё уже решено», — приводит слова Конте Football Italia.
Лидером соревнований является «Манчестер Сити», в 18 матчах набравший 44 очка. В тройку лидеров входят «Ливерпуль» (41) и лондонский «Челси» (38).
Смотри Boxing Day и другие матчи Английской Премьер-лиги с подпиской Okko — всего 990 рублей за 3 месяца футбола.
- 25 декабря 2021
-
13:26
-
13:18
-
12:42
-
12:39
-
12:08
-
12:03
-
11:38
-
11:32
-
11:01
-
11:00
-
10:24
-
09:57
-
09:53
-
09:36
-
09:30
-
09:28
-
08:59
-
08:51
-
08:32
-
08:06
-
07:37
-
07:31
-
06:57
-
06:39
-
06:24
-
05:57
-
05:52
-
05:45
-
04:45
-
04:39
-
04:23
-
02:57
-
01:58
-
01:39
-
00:41