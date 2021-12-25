Конте — о встрече тренеров АПЛ: это была пустая трата времени

Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Антонио Конте высказался о собрании тренеров английской Премьер-лиги, которое прошло накануне. Во время встречи специалисты обсудили безопасность футболистов и напряжённый календарь турнира.



«На этой встрече тренеры пытались найти ответы на свои вопросы и выступить со своей позицией. Не хочу вдаваться в подробности того, что там происходило. Считаю ли я эту встречу пустой тратой времени? Думаю, да. Перед нами стоит стена, и мы можем долго задавать вопросы и пытаться выразить своё мнение, но всё уже решено», — приводит слова Конте Football Italia.

Лидером соревнований является «Манчестер Сити», в 18 матчах набравший 44 очка. В тройку лидеров входят «Ливерпуль» (41) и лондонский «Челси» (38).

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