Суд обязал Старриджа выплатить $ 30 тыс. музыканту, нашедшему его собаку

Суд Лос-Анджелеса обязал бывшего нападающего «Ливерпуля» Дэниела Старриджа выплатить $ 30 тыс. человеку, нашедшему его собаку, сообщает BBC.



Напомним, карликовый шпиц по кличке Луччи был похищен из дома футболиста в 2019 году. Позже Старридж обратился к подписчикам в социальных сетях и предложил $ 30 тыс. любому, кто вернёт ему питомца. Позже собаку нашёл Фостер Вашингтон, музыкант из Лос-Анджелеса. Старридж отказался выплачивать денежное вознаграждение музыканту, после чего Вашингтон подал на футболиста в суд.



Старридж в октябре текущего года стал игроком австралийского клуба «Перт Глори». Старридж получил дисквалификацию до 17 июня 2020 года за нарушение правил о ставках. Игрок выступал за «Манчестер Сити», «Челси», «Болтон», «Ливерпуль», «Вест Бромвич Альбион» и «Трабзонспор». За сборную Англии сыграл 26 матчей и забил 8 мячей. С середины лета форвард тренировался с испанской «Мальоркой».

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