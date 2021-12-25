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«Бавария» сделала запрос в «Наполи» по трансферу Инсинье

«Бавария» сделала запрос в «Наполи» по трансферу Инсинье
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Нападающий «Наполи» и сборной Италии Лоренцо Инсинье может продолжить карьеру в чемпионате Германии, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, в услугах 30-летнего итальянского футболиста заинтересована «Бавария». Мюнхенский клуб сделал запрос в «Наполи» по трансферу Инсинье. Неаполитанский клуб рассчитывает сохранить форварда, но с сокращением зарплаты. Сам Инсинье хочет остаться, но требует увеличения зарплаты. Интерес к форварду также проявляет «Тоттенхэм».

Напомним, Инсинье выступает за основную команду «Наполи» с 2009 года. В нынешнем сезоне нападающий принял участие в 15 матчах итальянской Серии А, забил 4 гола и отдал 5 результативных передач. Минувшим летом Инсинье стал чемпионом Европы в составе сборной Италии.

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