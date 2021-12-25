Карсдорп: Моуринью сделал меня лучше. Нравилось выпивать и гулять, но больше так не делаю
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Защитник «Ромы» Рик Карсдорп рассказал о том, как на его жизнь повлиял главный тренер Жозе Моуринью.
«Он сделал меня лучше. Мне нравилось выпивать и гулять, но больше я этого не делаю. Я согласился играть за границей из-за проекта, который мне предложила «Рома», – цитирует Карсдорпа Elf Voetbal.
Напомним, Моуринью возглавил «Рому» летом этого года. Контрактное соглашение специалиста с клубом рассчитано до 2024 года. В нынешнем сезоне «Рома» под руководством Моуринью провела 27 матчей, в которых одержала 16 побед, потерпела 8 поражений и трижды сыграла вничью.
До римского клуба он работал в «Тоттенхэм Хотспур», «Манчестер Юнайтед», «Челси», «Реале», «Интере», «Порту», «Униан Лейрии» и «Бенфике».
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