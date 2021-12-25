Бывший игрок «Анжи» и «Краснодара» Одил Ахмедов назначен вице-президентом Футбольной Ассоциации Узбекистана, сообщает пресс-служба организации. Он также стал членом исполнительного комитета АФУ.
Последним клубом 34-летнего футболиста был китайский «Цанчжоу», за который полузащитник выступал с апреля 2021 года. С 2011 по январь 2017 года Ахмедов выступал в России за «Анжи» и «Краснодар». За махачкалинский клуб хавбек провёл 110 матчей, в которых забил шесть голов и отдал восемь голевых передач. В составе «быков» Ахмедов в 101 матче забил семь голов и отдал 13 голевых передач.
На счету узбекского полузащитника также 108 матчей в составе национальной сборной страны, 20 голов и четыре голевые передачи. За сборную Узбекистана Ахмедов в последний раз выходил на поле в июне 2021 года.
- 25 декабря 2021
-
15:08
-
14:50
-
14:40
-
14:12
-
13:49
-
13:47
-
13:26
-
13:18
-
12:42
-
12:39
-
12:08
-
12:03
-
11:38
-
11:32
-
11:01
-
11:00
-
10:24
-
09:57
-
09:53
-
09:36
-
09:30
-
09:28
-
08:59
-
08:51
-
08:32
-
08:06
-
07:37
-
07:31
-
06:57
-
06:39
-
06:24
-
05:57
-
05:52
-
05:45
-
04:45