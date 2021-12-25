Киевское «Динамо» оштрафовали за баннер «Вон из Киева, ржавые» в адрес «Шахтёра»
Поделиться
Контрольно-дисциплинарный комитет Украинской ассоциации футбола (КДК УАФ) принял решение оштрафовать киевское «Динамо» за поведение болельщиков команды, сообщается на официальном сайте УАФ.
Напомним, 25 сентября донецкий «Шахтёр» открыл фан-шоп на НСК «Олимпийский» рядом с магазином киевской команды. Фанаты «Динамо» в ответ на это вывесили баннер с надписью «Вон из Киева, ржавые» над вывеской магазина. За это комитет обязал киевское «Динамо» выплатить штраф в размере 50 тыс. гривен (135 тыс. рублей).
Киевское «Динамо» в 18 матчах набрало 45 очков и занимает 2-е место в турнирной таблице украинской Премьер-лиги сезона-2021/2022. Донецкий «Шахтёр» (47) — на 1-м месте. Действующий чемпион страны — киевское «Динамо».
Комментарии
- 25 декабря 2021
-
16:32
-
16:24
-
16:07
-
16:02
-
15:37
-
15:08
-
14:50
-
14:40
-
14:12
-
13:49
-
13:47
-
13:26
-
13:18
-
12:42
-
12:39
-
12:08
-
12:03
-
11:38
-
11:32
-
11:01
-
11:00
-
10:24
-
09:57
-
09:53
-
09:36
-
09:30
-
09:28
-
08:59
-
08:51
-
08:32
-
08:06
-
07:37
-
07:31
-
06:57
-
06:39
Партнерский контент