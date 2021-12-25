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Киевское «Динамо» оштрафовали за баннер «Вон из Киева, ржавые» в адрес «Шахтёра»

Киевское «Динамо» оштрафовали за баннер «Вон из Киева, ржавые» в адрес «Шахтёра»
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Контрольно-дисциплинарный комитет Украинской ассоциации футбола (КДК УАФ) принял решение оштрафовать киевское «Динамо» за поведение болельщиков команды, сообщается на официальном сайте УАФ.

Напомним, 25 сентября донецкий «Шахтёр» открыл фан-шоп на НСК «Олимпийский» рядом с магазином киевской команды. Фанаты «Динамо» в ответ на это вывесили баннер с надписью «Вон из Киева, ржавые» над вывеской магазина. За это комитет обязал киевское «Динамо» выплатить штраф в размере 50 тыс. гривен (135 тыс. рублей).

Киевское «Динамо» в 18 матчах набрало 45 очков и занимает 2-е место в турнирной таблице украинской Премьер-лиги сезона-2021/2022. Донецкий «Шахтёр» (47) — на 1-м месте. Действующий чемпион страны — киевское «Динамо».

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