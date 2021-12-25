Довбик: после матча со сборной Швеции уснул часов в 6 утра

Нападающий сборной Украины Артём Довбик подвёл итоги года и вспомнил победный гол в матче 1/8 финала чемпионата Европы со Швецией.



«В плане карьеры – это самый эмоциональный, результативный и удачный год. Матч со Швецией? Уже была 102-я минута, Ярмоленко как раз играл по этому флангу. Он подошёл и говорит: «Я не могу уже, мне нужна замена, я уже ходить не могу». Насколько человек отдался игре. Где-то его усталость помогла мне выйти. Ну и плюс травма. Малдера настоял на моём выходе со Швецией. Я спускался разминаться, и как раз этот разговор был у меня на глазах. Я с ним взглядом встретился и пошёл разминаться.



Уснул часов в 6 утра. В 11 часов была тренировка. Эмоций уже не было. Больше восстанавливался, чтобы немного отдохнуть. Эмоции были — космос. Мы потом собрались командой, обсуждали этот момент. После гола Швеции часов 7 отвечал на звонки. Поздравляли все, город не спал, все по городу ходят, только это и обсуждают. Михайленко пишет: «Что ты натворил? Я не мог уснуть до 6 утра». Это было очень сильно», — сказал Довбик в видео, опубликованном на YouTube-канале BurBuzz.