У защитника «Реала» Милитао и его девушки будет ребёнок

Защитник «Реала» Эдер Милитао станет отцом. Об этом сообщила его девушка Каролина Лима.
«Поскольку Рождество – это синоним рождения, семьи, мы хотим сказать вам, что начали строить свою собственную. Мы беременны! Этот малыш – воплощение нашей мечты (всё расскажем позже), мы очень счастливы!» — написала Лима в своём «инстаграме».
Бразилец перешёл в мадридский клуб в 2019 году из «Порту». Сумма трансфера составила € 50 млн. Действующий контракт Милитао со «сливочными» рассчитан до конца сезона-2024/2025.
Напомним, 22 декабря состоялся матч 21-го тура чемпионата Испании, в котором «Атлетик» принимал «Реал». Встреча прошла в Бильбао на стадионе «Сан-Мамес» и завершилась победой мадридского клуба со счётом 2:1. На данный момент «Реал» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 43 очка.
- 25 декабря 2021
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