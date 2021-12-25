«Сочи» будет готовиться к возобновлению сезона РПЛ в Турции

«Сочи» будет готовиться к возобновлению сезона Российской Премьер-Лиги в Турции, сообщает пресс-служба клуба. Команда соберётся в Сочи в середине января.
Для футболистов «Сочи» с 14 по 21 января в Сочи состоится первый сбор, в рамках которого игроки пройдут медосмотр и начнут подготовку к сезону. Затем команда продолжит тренироваться в Турции, где проведёт два сбора: с 22 января по 3 февраля и с 7 по 18 февраля. О соперниках и расписании товарищеских матчей в межсезонье станет известно позднее.
Напомним, 13 декабря «Сочи» встречался с московским «Спартаком». Матч 18-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 проходил на стадионе «Фишт» в Сочи и завершился победой хозяев со счётом 3:0.
«Сочи» набрал 31 очко в 18 встречах и занимает 3-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Московский «Спартак» (23) — на 9-м месте. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (38).
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