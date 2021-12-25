Матвей Сафонов поделился фотографией с дочерью

Вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов, признанный лучшим игроком сборной России в 2021 году по версии болельщиков, поделился фотографией с дочерью в своём «инстаграме».
«Ну вот и время первых наших совместных фоток в сети. Майя, знакомьтесь», — подписал публикацию Сафонов.
Ранее болельщики признали голкипера «Краснодара» Матвея Сафонова лучшим футболистом сборной России по итогам 2021 года.
Голосование проходило в «Инстаграме», суммарно в нём приняли участие более 100 тысяч человек. Подписчикам предлагалось выбрать лучшего игрока по системе плей-офф. В финальном голосовании встретились Сафонов и полузащитник Александр Головин. Отметим, что вратарь дебютировал в составе национальной команды в 2021 году. Всего в завершающемся году Сафонов провёл за сборную России семь матчей, пропустив пять голов.
- 25 декабря 2021
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