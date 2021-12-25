«Эвертон» заинтересован в подписании Головина

Полузащитник «Монако» Александр Головин входит в сферу интересов английского «Эвертона». Главный тренер команды Рафаэль Бенитес является поклонником игры российского хавбека, но «ирисок» может отпугнуть запрашиваемая цена за игрока. Об этом сообщает The Athletic.



По сведениям источника, английский клуб также рассматривает возможность подписания полузащитника «Ньюкасла» Шона Лонгстаффа, чей контракт истекает в конце сезона.



25-летний Головин выступает в составе «Монако» с 2018 года. В нынешнем сезоне российский полузащитник в 23 матчах во всех турнирах забил три гола и отдал пять голевых передач. Контракт Головина истекает в 2024 году, Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в € 25 млн.

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