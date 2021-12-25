«Реал» рассматривает возможность подписания нападающего «Лилля»

Форвард французского «Лилля» Джонатан Дэвид входит в сферу интересов мадридского «Реала». Об этом сообщает Marca.



По сведениям источника, главный тренер испанской команды Карло Анчелотти рассчитывает подписать канадского футболиста американского происхождения перед стартом следующего сезона. О возможном уходе Дэвида следующим летом говорил и его агент.



В нынешнем сезоне Дэвид в 19 матчах французской Лиги 1 забил 12 голов, также на его счету три мяча в шести играх Лиги чемпионов. Контракт Дэвида истекает в 2025 году, рыночная стоимость футболиста оценивается в € 50 млн (Transfermarkt).

Дубль Карима Бензема принёс «Реалу» победу в матче с «Атлетиком»:

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