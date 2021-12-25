Ромеро раскритиковал «Манчестер Юнайтед» за то, что клуб отказывался его отпустить

Бывший вратарь «Манчестер Юнайтед» Серхио Ромеро, выступающий за «Венецию», считает, что английский клуб поступил некрасиво, не отпустив его раньше.

«У меня было много шансов перейти в разные клубы, но они не позволяли мне этого сделать. Это тяжело, когда многие клубы хотят заполучить тебя, а ты не можешь уехать», — приводит слова Ромеро TyC Sports.

По окончании прошлого сезона у Ромеро истёк контракт с «МЮ», в октябре он договорился с «Венецией».

Аргентинец перешел в «Юнайтед» в 2015 году из «Сампдории». За шесть сезонов он сыграл в АПЛ лишь в семи играх, а в прошлом сезоне вообще не провёл ни одной игры во всех турнирах, так как из-за возвращения Дина Хендерсона стал лишь третьим голкипером «МЮ».

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