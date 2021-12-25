«Арсенал» может заплатить «Фиорентине» € 80 млн за Влаховича
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Нападающий «Фиорентины» Душан Влахович входит в сферу интересов «Ювентуса» и лондонского «Арсенала». «Фиалки» запрашивают за игрока € 80 млн, что может помешать «Ювентусу» осуществить переход футболиста. Об этом сообщает Il Messaggero.
По сведениям источника, финансовые возможности «Арсенала» позволяют клубу заплатить «Фиорентине» требуемую сумму за 21-летнего сербского нападающего. В нынешнем сезоне Влахович в 22 матчах чемпионата и Кубка Италии забил 18 голов и отдал три голевые передачи. Контракт форварда истекает в 2023 году, портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в € 50 млн.
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