Миранчук поздравил болельщиков «Аталанты» с Рождеством и Новым годом. Видео

Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук поздравил болельщиков итальянского клуба с Рождеством и наступающим Новым годом на русском языке. Видеоролик с участием российского футболиста появился в «твиттере» «Аталанты».

«Всех с Рождеством и Новым годом. Хочу пожелать счастья, любви и много улыбок в вашем доме», — говорит Миранчук.



26-летний Миранчук стал игроком «Аталанты» в сентябре 2020 года, перейдя из «Локомотива». В нынешнем сезоне полузащитник провёл на поле 397 минут в 12 матчах чемпионата Италии и Лиги чемпионов, отметившись голом и голевой передачей. Контракт Миранчука истекает в 2024 году.



Ранее сообщалось, что в зимнее трансферное окно Миранчук может покинуть «Аталанту». Заинтересованность в футболисте выразили «Дженоа» и «Верона».