Хави назвал фамилии двух футболистов «Барселоны», которые не входят в его планы

Главный тренер «Барселоны» Хави не рассчитывает в своей команде на полузащитника Филиппе Коутиньо и нападающего Люка де Йонга, арендованного у «Севильи». Оба игрока могут покинуть команду в январе. Об этом сообщает журналист Николо Скира в «Твиттере».



29-летний Коутиньо стал игроком «Барселоны» в январе 2018 года, перейдя из «Ливерпуля» за € 135 млн. В нынешнем сезоне бразильский полузащитник в 16 матчах чемпионата Испании и Лиги чемпионов отметился двумя голами. Контракт Коутиньо истекает в 2023 году, портал Transfermarkt оценивает футболиста в € 20 млн.



31-летний де Йонг перешёл в «Барселону» на правах сезонной аренды из «Севильи» в августе 2021 года. В 12 матчах за сине-гранатовых он отметился одним голом. По сведениям, клуб планирует досрочно прервать арендное соглашение с нидерландским футболистом.

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