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«Тоттенхэм» опережает «Манчестер Юнайтед» и «ПСЖ» в борьбе за Кессье

«Тоттенхэм» опережает «Манчестер Юнайтед» и «ПСЖ» в борьбе за Кессье
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Полузащитник «Милана» Франк Кессье, скорее всего, сменит клуб в ближайшее летнее трансферное окно.

Контракт ивуарийского футболиста с «Миланом» истекает в 2022 году, уже с января он может вести переговоры с другими клубами. Как сообщает Calciomercato, на Кессье претендуют «Тоттенхэм», «Манчестер Юнайтед» и «ПСЖ», и фаворитом считается лондонский клуб — из-за влияния спортивного директора Фабио Паратичи, который ранее работал в «Ювентусе». У Паратичи хорошие связи в итальянском футболе, благодаря которым он ранее заполучил игроков «Аталанты» Пьерлуиджи Голлини и Кристиана Ромеро.

Ранее сообщалось, что Кессье является одной из главных трансферных целей главного тренера «Тоттенхэма» Антонио Конте. «Шпоры» якобы готовы предложить 25-летнему хавбеку € 10 млн в год.

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