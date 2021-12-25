«Тоттенхэм» опережает «Манчестер Юнайтед» и «ПСЖ» в борьбе за Кессье

Полузащитник «Милана» Франк Кессье, скорее всего, сменит клуб в ближайшее летнее трансферное окно.
Контракт ивуарийского футболиста с «Миланом» истекает в 2022 году, уже с января он может вести переговоры с другими клубами. Как сообщает Calciomercato, на Кессье претендуют «Тоттенхэм», «Манчестер Юнайтед» и «ПСЖ», и фаворитом считается лондонский клуб — из-за влияния спортивного директора Фабио Паратичи, который ранее работал в «Ювентусе». У Паратичи хорошие связи в итальянском футболе, благодаря которым он ранее заполучил игроков «Аталанты» Пьерлуиджи Голлини и Кристиана Ромеро.
Ранее сообщалось, что Кессье является одной из главных трансферных целей главного тренера «Тоттенхэма» Антонио Конте. «Шпоры» якобы готовы предложить 25-летнему хавбеку € 10 млн в год.
Смотри Boxing Day и другие матчи английской Премьер-лиги с подпиской Okko — всего 990 рублей за 3 месяца футбола.
- 25 декабря 2021
-
19:40
-
19:36
-
19:20
-
19:18
-
19:10
-
18:47
-
18:42
-
18:26
-
18:21
-
18:12
-
18:05
-
17:49
-
17:49
-
17:32
-
17:16
-
17:01
-
16:32
-
16:24
-
16:07
-
16:02
-
15:37
-
15:08
-
14:50
-
14:40
-
14:12
-
13:49
-
13:47
-
13:26
-
13:18
-
12:42
-
12:39
-
12:08
-
12:03
-
11:38
-
11:32