«Ювентус» хотел подписать полузащитника «Интера»

Полузащитник «Интера» Матиас Весино заинтересовал другой итальянский клуб. «Ювентус» сделал предложение по трансферу уругвайского полузащитника, но получил отказ от «Интера», который не собирается продавать футболиста своим конкурентам. Об этом сообщает football-italia со ссылкой на La Repubblica.



30-летний Весино перешёл в «Интер» в 2017 году из «Фиорентины» за € 24 млн. В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в 15 матчах итальянской Серии А и Лиги чемпионов, отметившись голом. Контракт Весино истекает в конце сезона, аналитический портал Transfermarkt оценивает игрока в € 8 млн.



«Интер» после 19 туров в чемпионате Италии возглавляет турнирную таблицу, набрав 46 очков. «Ювентус» (34) – пятый.

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