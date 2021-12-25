Грилиш: у сборной Англии хорошие шансы выиграть ЧМ-2022

Полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Англии Джек Грилиш рассказал об эмоциях от Евро-2020.
Англичане дошли до финала, где проиграли сборной Италии по пенальти.
«Играть за Англию летом было невероятно. Я оглядываюсь назад, пересматриваю фото и видео и понимаю, насколько это было особенное время. Так обидно проиграть по пенальти, это один из худших способов проиграть.
Если оглядываться назад, это было определённо лучшее лето в моей жизни. Это было особенное событие для страны, игроков и наших семей. Жаль, что мы не смогли пройти весь путь, но это даст нам больше мотивации пройти весь путь на чемпионате мира в следующем году.
Конечно, мы можем выиграть чемпионат мира. Я не собираюсь сидеть здесь и говорить, что мы выиграем его. У нас определённо есть хорошие шансы, и то, как мы играли на Евро, даёт нам веру в то, что мы можем выиграть чемпионат мира», — цитирует Грилиша Sky Sports.
- 25 декабря 2021
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