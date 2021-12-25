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«Ливерпуль» заинтересован в нападающем «Вильярреала»

«Ливерпуль» заинтересован в нападающем «Вильярреала»
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Нападающий «Вильярреала» Арно Груневелд входит в сферу интересов английского «Ливерпуля». Однако футболист останется в испанской команде как минимум до конца сезона. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».

21-летний Груневелд стал игроком «Вильярреала» летом 2021 года, перейдя из «Борнмута» за € 23,5 млн. В нынешнем сезоне нидерландский футболист нигерийского происхождения в 18 матчах испанской Ла Лиги и Лиги чемпионов забил девять голов и отдал три голевые передачи. Контракт Груневелда с «Вильярреалом» истекает в 2026 году, портал Transfermarkt оценивает нападающего в € 25 млн.

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