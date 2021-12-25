Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Гвардиола по-прежнему заинтересован в подписании Кейна в «Манчестер Сити»

Гвардиола по-прежнему заинтересован в подписании Кейна в «Манчестер Сити»
Комментарии

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола заинтересован в приглашении в команду форварда «Тоттенхэма» Гарри Кейна. Летом англичанин был близок к трансферу, но переход сорвался. Об этом сообщает The Athletic.

По сведениям источника, испанский специалист считает 28-летнего Кейна идеальным футболистом для своей команды, потому что нападающий способен сыграть на разных позициях в центре атаки. Главной проблемой является нежелание «Тоттенхэма» расставаться с футболистом. Если «Сити» решит подписать нового нападающего, то клуб сделает это не раньше лета.

В нынешнем сезоне Кейн в 22 матчах во всех турнирах забил девять голов и отдал две голевые передачи. Контракт английского нападающего истекает в 2024 году, портал Transfermarkt оценивает игрока в € 100 млн.

Смотри Boxing Day и другие матчи английской Премьер-лиги с подпиской Okko — всего 990 рублей за 3 месяца футбола.

Новость по теме
Грилиш: у сборной Англии хорошие шансы выиграть ЧМ-2022
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021