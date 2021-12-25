Гвардиола по-прежнему заинтересован в подписании Кейна в «Манчестер Сити»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола заинтересован в приглашении в команду форварда «Тоттенхэма» Гарри Кейна. Летом англичанин был близок к трансферу, но переход сорвался. Об этом сообщает The Athletic.



По сведениям источника, испанский специалист считает 28-летнего Кейна идеальным футболистом для своей команды, потому что нападающий способен сыграть на разных позициях в центре атаки. Главной проблемой является нежелание «Тоттенхэма» расставаться с футболистом. Если «Сити» решит подписать нового нападающего, то клуб сделает это не раньше лета.



В нынешнем сезоне Кейн в 22 матчах во всех турнирах забил девять голов и отдал две голевые передачи. Контракт английского нападающего истекает в 2024 году, портал Transfermarkt оценивает игрока в € 100 млн.

Смотри Boxing Day и другие матчи английской Премьер-лиги с подпиской Okko — всего 990 рублей за 3 месяца футбола.