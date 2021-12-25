Нападающий «Арсенала» хочет перейти в клуб Бундеслиги

Форвард «Арсенала» Эдвард Нкетиа по окончании контракта с английским клубом планирует перейти в команду Бундеслиги, где хочет получать большую зарплату. Об этом сообщает The Sun.



В услугах 22-летнего английского футболиста заинтересованы «Брайтон», «Вест Хэм» и «Кристал Пэлас», но по информации окружения игрока, он хочет перейти в один из клубов Бундеслиги на правах свободного агента.



Нкетиа оформил хет-трик в последнем матче «Арсенала» с «Сандерлендом» в четвертьфинале Кубка лиги, позволив команде пройти дальше. Однако Нкетиа по-прежнему хочет уйти из команды и рассматривает подобную возможность уже в январе.

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