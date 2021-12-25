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«Зенит» поздравил Камилу Валиеву с победой на чемпионате России по фигурному катанию

«Зенит» поздравил Камилу Валиеву с победой на чемпионате России по фигурному катанию
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«Зенит» поздравил фигуристку Камилу Валиеву с победой в женских соревнованиях на чемпионате России в Санкт-Петербурге.

«Поздравляем Камилу Валиеву с победой в чемпионате России и вновь ждём на «Газпром Арене», — написала пресс-служба «Зенита» в «Твиттере».

Чемпионат России в Санкт-Петербурге завершился сегодня. Весь женский пьедестал заняли ученицы Этери Тутберидзе. 15-летняя Камила Валиева впервые в карьере выиграла взрослый чемпионат России. Она обеспечила себе отрыв ещё по итогам короткой программы, набрав 90,38 балла. По итогам произвольной она лишь упрочила преимущество (193,10), в сумме набрав 283,48 балла. Серебряную медаль завоевала Александра Трусова, бронзу – действующая чемпионка мира Анна Щербакова.

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