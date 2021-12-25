Три нападающих могут заменить Обамеянга в «Арсенале»

Лондонский «Арсенал» рассматривает трёх футболистов на замену нападающему Пьер-Эмерику Обамеянгу. Английский клуб может приобрести форварда «Эвертона» Доминика Калверта-Льюина, футболиста «Фиорентины» Душана Влаховича и нападающего «Севильи» Юссефа Эн-Несири. Об этом сообщает Express.



По сведениям источника, приобретение Калверта-Льюина и Влаховича может быть осложнено из-за двух вещей: цены и интереса к футболистам со стороны других клубов. Поэтому главный тренер лондонцев Микель Артета рассматривает 24-летнего Эн-Несири как возможную альтернативу.



В 10 матчах чемпионата Испании и Лиги чемпионов марокканец забил три гола и отдал две голевые передачи. Контракт Эн-Несири истекает в 2025 году, портал Transfermarkt оценивает игрока в € 40 млн.

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