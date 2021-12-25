Три нападающих могут заменить Обамеянга в «Арсенале»

Лондонский «Арсенал» рассматривает трёх футболистов на замену нападающему Пьер-Эмерику Обамеянгу. Английский клуб может приобрести форварда «Эвертона» Доминика Калверта-Льюина, футболиста «Фиорентины» Душана Влаховича и нападающего «Севильи» Юссефа Эн-Несири. Об этом сообщает Express.
По сведениям источника, приобретение Калверта-Льюина и Влаховича может быть осложнено из-за двух вещей: цены и интереса к футболистам со стороны других клубов. Поэтому главный тренер лондонцев Микель Артета рассматривает 24-летнего Эн-Несири как возможную альтернативу.
В 10 матчах чемпионата Испании и Лиги чемпионов марокканец забил три гола и отдал две голевые передачи. Контракт Эн-Несири истекает в 2025 году, портал Transfermarkt оценивает игрока в € 40 млн.
Смотри Boxing Day и другие матчи английской Премьер-лиги с подпиской Okko — всего 990 рублей за 3 месяца футбола.
- 26 декабря 2021
-
00:21
-
00:19
-
00:08
-
00:05
- 25 декабря 2021
-
23:49
-
23:32
-
23:26
-
22:58
-
22:39
-
22:24
-
22:00
-
21:34
-
21:27
-
21:09
-
20:36
-
20:33
-
20:17
-
20:04
-
19:40
-
19:36
-
19:20
-
19:18
-
19:10
-
18:47
-
18:42
-
18:26
-
18:21
-
18:12
-
18:05
-
17:49
-
17:49
-
17:32
-
17:16
-
17:01
-
16:32