«Аталанта» согласовала переход Бога из «Сассуоло» за € 22 млн

Полузащитник «Сассуоло» Жереми Бога в ближайшее время станет футболистом «Аталанты». Стороны согласовали трансфер 24-летнего футболиста за € 22 млн. Об этом сообщает журналист Николо Скира в «Твиттере».
Ранее сообщалось, что «Сассуоло» требует за своего футболиста € 25 млн. Говорится, что клуб отклонил предложение от донецкого «Шахтёра». «Аталанта» рассматривает Жереми в качестве приоритетного подписания в ближайшее трансферное окно.
24-летний полузащитник в нынешнем сезоне принял участие в 12 матчах итальянской Серии А, в которых отдал три голевые передачи. Контракт футболиста с «Сассуоло» истекает в 2023 году, Transfermarkt оценивает Бога в € 20 млн.
Ранее стало известно, что «Аталанта» просит € 12+3 млн за российского полузащитника Алексея Миранчука.
- 26 декабря 2021
-
00:21
-
00:19
-
00:08
-
00:05
- 25 декабря 2021
-
23:49
-
23:32
-
23:26
-
22:58
-
22:39
-
22:24
-
22:00
-
21:34
-
21:27
-
21:09
-
20:36
-
20:33
-
20:17
-
20:04
-
19:40
-
19:36
-
19:20
-
19:18
-
19:10
-
18:47
-
18:42
-
18:26
-
18:21
-
18:12
-
18:05
-
17:49
-
17:49
-
17:32
-
17:16
-
17:01
-
16:32