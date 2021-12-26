«Аталанта» согласовала переход Бога из «Сассуоло» за € 22 млн

Полузащитник «Сассуоло» Жереми Бога в ближайшее время станет футболистом «Аталанты». Стороны согласовали трансфер 24-летнего футболиста за € 22 млн. Об этом сообщает журналист Николо Скира в «Твиттере».

Ранее сообщалось, что «Сассуоло» требует за своего футболиста € 25 млн. Говорится, что клуб отклонил предложение от донецкого «Шахтёра». «Аталанта» рассматривает Жереми в качестве приоритетного подписания в ближайшее трансферное окно.



24-летний полузащитник в нынешнем сезоне принял участие в 12 матчах итальянской Серии А, в которых отдал три голевые передачи. Контракт футболиста с «Сассуоло» истекает в 2023 году, Transfermarkt оценивает Бога в € 20 млн.



Ранее стало известно, что «Аталанта» просит € 12+3 млн за российского полузащитника Алексея Миранчука.