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Моуринью планирует подписать в «Рому» полузащитника «Манчестер Юнайтед»

Моуринью планирует подписать в «Рому» полузащитника «Манчестер Юнайтед»
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Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Чарли Велленс может перейти в «Рому». Бывший наставник английской команды Жозе Моуринью, который сейчас тренирует «Рому», лично заинтересован в футболисте, которого привлекал к тренировкам первой команды манкунианцев. Об этом сообщает The Sun.

19-летний Велленс также входит в сферу интересов «Тоттенхэма» и «Интера», который интересовался футболистом в прошлом году. В настоящее время Велленс выступает за команду «Манчестер Юнайтед U-21». По сведениям источника, Моуринью также планировал подписать игрока в «Тоттенхэм», когда тренировал лондонскую команду.

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