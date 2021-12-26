Моуринью планирует подписать в «Рому» полузащитника «Манчестер Юнайтед»
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Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Чарли Велленс может перейти в «Рому». Бывший наставник английской команды Жозе Моуринью, который сейчас тренирует «Рому», лично заинтересован в футболисте, которого привлекал к тренировкам первой команды манкунианцев. Об этом сообщает The Sun.
19-летний Велленс также входит в сферу интересов «Тоттенхэма» и «Интера», который интересовался футболистом в прошлом году. В настоящее время Велленс выступает за команду «Манчестер Юнайтед U-21». По сведениям источника, Моуринью также планировал подписать игрока в «Тоттенхэм», когда тренировал лондонскую команду.
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