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Шкриньяр: Индзаги — как партнёр по команде. С ним мы чувствуем себя свободнее, чем с Конте

Шкриньяр: Индзаги — как партнёр по команде. С ним мы чувствуем себя свободнее, чем с Конте
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Защитник «Интера» Милан Шкриньяр рассказал о работе под руководством главного тренера Симоне Индзаги, который сменил Антонио Конте минувшим летом.

«Индзаги для нас как партнёр по команде. Он нас понимает, разговаривает с нами, смеётся и шутит. Мы шутили и с Конте, но в основном уже после того, как выиграли скудетто.

Теперь мы чувствуем себя свободнее, и это видно на поле. Я центральный защитник, но иногда иду в атаку», — приводит слова Шкриньяра издание Corriere della Sera.

Напомним, в прошлом сезоне под руководством Антонио Конте «Интер» выиграл чемпионат Италии впервые за 11 лет. Сейчас миланцы, руководимые Индзаги, тоже идут на первом месте в турнирной таблице, набрав 46 очков после первого круга.

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