Шкриньяр: Индзаги — как партнёр по команде. С ним мы чувствуем себя свободнее, чем с Конте

Защитник «Интера» Милан Шкриньяр рассказал о работе под руководством главного тренера Симоне Индзаги, который сменил Антонио Конте минувшим летом.



«Индзаги для нас как партнёр по команде. Он нас понимает, разговаривает с нами, смеётся и шутит. Мы шутили и с Конте, но в основном уже после того, как выиграли скудетто.



Теперь мы чувствуем себя свободнее, и это видно на поле. Я центральный защитник, но иногда иду в атаку», — приводит слова Шкриньяра издание Corriere della Sera.

Напомним, в прошлом сезоне под руководством Антонио Конте «Интер» выиграл чемпионат Италии впервые за 11 лет. Сейчас миланцы, руководимые Индзаги, тоже идут на первом месте в турнирной таблице, набрав 46 очков после первого круга.