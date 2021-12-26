Тухель: Аррисабалага — важная часть вратарской линии «Челси»
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Главный тренер «Челси» Томас Тухель высказался о вратаре команды Кепе Аррисабалаге.
«Я впечатлён Кепой. Это неудивительно, ведь он проявляет себя как человек и спортсмен, показывает характер. Он делает то, что у него получается лучше всего, и помогает нам. Я счастлив, потому что Кепа нужен «Челси» в такой форме. У нас сильная линия вратаря и Аррисабалага – важная её часть», — приводит слова Тухеля Daily Mail.
27-летний Аррисабалага стал футболистом «Челси» в 2018 году, перейдя из «Атлетика» за € 80 млн. В нынешнем сезоне испанский вратарь принял участие в шести матчах, в которых пропустил пять голов и однажды отыграл «на ноль».
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