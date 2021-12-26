Мамаев сделал предложение своей девушке. С бывшей женой футболист развёлся в апреле

Полузащитник подмосковных «Химок» Павел Мамаев сделал предложение своей девушке Надежде Сенько.

«Это был самый сказочный и счастливый день…», – написала Надежда под публикацией в своём «Инстаграме».

В апреле этого года Павел Мамаев развёлся со своей бывшей женой Аланой Мамаевой. В браке они прожили около 8 лет, у пары есть общая дочь.

В этом сезоне у Павла шесть матчей в чемпионате России в составе «Ростова», результативными действиями игрок не отметился.

Несколько дней назад футболист подписал контракт с «Химками». В декабре 2021 года у Мамаева закончился контракт с «Ростовом», в «Химки» футболист перешёл на правах свободного агента. Ранее Мамаев выступал за «Краснодар», ЦСКА и «Торпедо».

«Химки» после 18 туров РПЛ идут на последнем (16-м) месте турнирной таблицы с 14 очками.