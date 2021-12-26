Мамаев сделал предложение своей девушке. С бывшей женой футболист развёлся в апреле

Полузащитник подмосковных «Химок» Павел Мамаев сделал предложение своей девушке Надежде Сенько.
«Это был самый сказочный и счастливый день…», – написала Надежда под публикацией в своём «Инстаграме».
В апреле этого года Павел Мамаев развёлся со своей бывшей женой Аланой Мамаевой. В браке они прожили около 8 лет, у пары есть общая дочь.
В этом сезоне у Павла шесть матчей в чемпионате России в составе «Ростова», результативными действиями игрок не отметился.
Несколько дней назад футболист подписал контракт с «Химками». В декабре 2021 года у Мамаева закончился контракт с «Ростовом», в «Химки» футболист перешёл на правах свободного агента. Ранее Мамаев выступал за «Краснодар», ЦСКА и «Торпедо».
«Химки» после 18 туров РПЛ идут на последнем (16-м) месте турнирной таблицы с 14 очками.
- 26 декабря 2021
-
03:14
-
02:06
-
00:45
-
00:40
-
00:21
-
00:19
-
00:08
-
00:05
- 25 декабря 2021
-
23:49
-
23:32
-
23:26
-
22:58
-
22:39
-
22:24
-
22:00
-
21:34
-
21:27
-
21:09
-
20:36
-
20:33
-
20:17
-
20:04
-
19:40
-
19:36
-
19:20
-
19:18
-
19:10
-
18:47
-
18:42
-
18:26
-
18:21
-
18:12
-
18:05
-
17:49
-
17:49