Сане назвал фаворитов Лиги чемпионов в этом сезоне

Полузащитник мюнхенской «Баварии» Лерой Сане поделился ожиданиями от весенней части Лиги чемпионов в этом сезоне.
«Конечно, мы хотим стать чемпионами. Мы не хотим, чтобы кто-то приближался к нам в турнирной таблице Бундеслиги.
В Лиге чемпионов всегда огромное значение имеют небольшие детали и форма команд в день матча. Я очень мотивирован, потому что ещё не завоевывал этот трофей.
Что касается фаворитов Лиги чемпионов, то я считаю «Баварию» одной из сильнейших команд Европы наряду с «Манчестер Сити», «Ливерпулем» и «Челси». Но нужно понимать, что ближе к концу сезона всё может измениться», – приводит слова Сане немецкое издание Bild.
В этом сезоне 25-летний игрок провёл за «Баварию» 26 матчей во всех турнирах. Сане забил 11 голов и отдал 12 голевых передач.
Ближайший матч «Баварии» состоится 7 января, в рамках 18-го тура Бундеслиги команда встретится с «Боруссией» из Мёнхенгладбаха.
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