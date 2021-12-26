Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Сергей Семак не хочет, чтобы «Зенит» продлевал контракт с Дзюбой

Сергей Семак не хочет, чтобы «Зенит» продлевал контракт с Дзюбой
Комментарии

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак выступает против продления контракта с Артёмом Дзюбой. Об этом «Чемпионату» сообщило два источника, знакомых с ситуацией.

«Текущее соглашение нападающего с питерским клубом истекает летом 2022 года. Семак не хочет, чтобы оно продлевалось», — сказал один из источников «Чемпионату».

Второй источник подтвердил эту информацию и добавил, что в нынешнем контракте Дзюбы есть опция автоматического продления договора на ещё один сезон. Оно активируется, если в этом сезоне форвард проведёт на поле более 70% времени. На данный момент это условие не выполнено.

В составе «Зенита» Артём Дзюба провёл 234 матча, в которых забил 105 мячей и сделал 69 голевых передач. В этом сезоне на счету игрока 10 голов в 24 играх во всех турнирах.

У Миранчука — 2 варианта в Италии, «Барса» берёт молодую звезду. Возможные трансферы зимы У Миранчука — 2 варианта в Италии, «Барса» берёт молодую звезду. Возможные трансферы зимы
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021