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«Коринтианс» намерен перебить предложение «Барселоны» по Кавани

«Коринтианс» намерен перебить предложение «Барселоны» по Кавани
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Нападающий «Манчестер Юнайтед» Эдинсон Кавани может продолжить карьеру в «Коринтиансе», сообщает AS со ссылкой на Globo Esporte.

Отмечается, «Коринтианс» надеется заманить Кавании выгодным предложением и зарплатой, которая превышает ту, которую предлагает «Барселона».

Кавани, который присоединился к «Манчестер Юнайтед» в октябре прошлого года, в конце сезона станет свободным агентом, а уже с 1 января сможет вести переговоры с другими командами напрямую. Сообщалось, что Кавани может разорвать контракт с английской командой, чтобы форсировать переход в «Барселону».

Кавани в нынешнем сезоне забил один гол в пяти матчах английской Премьер-лиги. Также на его счету 3 матча в Лиге чемпионов и не отметился результативными действиями.

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