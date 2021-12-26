«Коринтианс» намерен перебить предложение «Барселоны» по Кавани

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Эдинсон Кавани может продолжить карьеру в «Коринтиансе», сообщает AS со ссылкой на Globo Esporte.

Отмечается, «Коринтианс» надеется заманить Кавании выгодным предложением и зарплатой, которая превышает ту, которую предлагает «Барселона».

Кавани, который присоединился к «Манчестер Юнайтед» в октябре прошлого года, в конце сезона станет свободным агентом, а уже с 1 января сможет вести переговоры с другими командами напрямую. Сообщалось, что Кавани может разорвать контракт с английской командой, чтобы форсировать переход в «Барселону».

Кавани в нынешнем сезоне забил один гол в пяти матчах английской Премьер-лиги. Также на его счету 3 матча в Лиге чемпионов и не отметился результативными действиями.