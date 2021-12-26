В Алжире футболист умер по дороге в больницу после сердечного приступа на поле

Игрок алжирского футбольного клуба «Саида» Софьян Лукар скончался по дороге в больницу после сердечного приступа, случившегося во время матча, сообщает агентство Reuters.
В ходе матча второго дивизиона чемпионата Алжира, в котором встречались «Саида» и «Оран», 28-летний футболист сначала столкнулся с вратарём своей команды, но смог продолжить встречу после оказания медицинской помощи. Через несколько минут Лукар упал на газон, у игрока произошёл сердечный приступ.
В октябре нападающий «Барселоны» Серхио Агуэро был заменён по ходу встречи с «Алавесом» из-за проблем с сердцем. После матча сообщалось, что Агуэро чувствует себя хорошо. Позже появилась информация, что форвард выбыл из строя минимум на три месяца. В декабре стало известно, что 33-летний аргентинец решил завершить игровую карьеру.
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