Триппьер может перейти в «Ньюкасл» в зимнее трансферное окно

«Ньюкасл Юнайтед» и «Атлетико Мадрид» ведут переговоры по трансферу английского защитника испанского клуба Кирана Триппьера. Также «сороки» интересуются норвежским полузащитником «Шеффилд Юнайтед» Сандером Берге, сообщает в «Твиттере» журналист Николо Скира.
В этом сезоне Триппьер сыграл за «Атлетико» в 17 матчах во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в € 20 млн.
23-летний Берге в этом сезоне принял участие в 8 матчах Чемпионшипа и забил один гол. Его трансферная стоимость оценивается в €18 млн.
«Ньюкасл» после 18 сыгранных матчей идёт на 19-м месте в АПЛ. Команда набрала 10 очков, выиграв лишь в одном матче.
27 декабря «Ньюкасл» сыграет с «Манчестер Юнайтед», встреча начнётся в 23:00 мск.
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