Артета назвал супер-состав из игроков, с которыми жил в одной комнате в Ла-Масии

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета рассказал о важных вещах, которые он понял в академии «Барселоны».
«Я жил в Ла–Масии – это была спальня из восьми человек. В ней со мной были Пепе Рейна, Виктор Вальдес, Андрес Иньеста, Карлес Пуйоль… Что важно, так это то, что внутри компании существовала конкуренция: мы все были одного возраста и хотели быть игроками первой команды, но не все могли туда попасть. Но я также узнал, что в рамках этого соревнования вы понимаете, что должны заботиться друг о друге. Это был большой, большой урок в тот период для меня.
Некоторые из них до сих пор остаются моими лучшими друзьями, потому что мы прошли вместе этот тяжёлый период, и ты справляешься с важными, ключевыми моментами в своей карьере, и это остаётся на всю жизнь. Эти отношения нерушимы», – цитирует Артету The Guardian.
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