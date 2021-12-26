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Жереми Бога в ближайшие часы пройдёт медобследование и подпишет контракт с «Аталантой»

Жереми Бога в ближайшие часы пройдёт медобследование и подпишет контракт с «Аталантой»
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Полузащитник «Сассуоло» Жереми Бога в ближайшие часы пройдёт медобследование и подпишет контракт с «Аталантой», сообщает в своём «твиттере» инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, игрок уже в пути в Бергамо. Он подпишет контракт сроком на пять лет. А заплатит за него «Аталанта» примерно € 22 млн.

Ранее инсайдер Николо Скира сообщал, что «Сассуоло» требует за своего футболиста € 25 млн и что клуб отклонил предложение от донецкого «Шахтёра».

24-летний полузащитник в нынешнем сезоне принял участие в 12 матчах итальянской Серии А, в которых отдал три голевые передачи. Контракт футболиста с «Сассуоло» истекает в 2023 году, Transfermarkt оценивает Бога в € 20 млн.

Ранее стало известно, что «Аталанта» просит € 12+3 млн за российского полузащитника Алексея Миранчука.

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