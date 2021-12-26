«Бавария» не намерена покупать новых игроков в зимнее трансферное окно

Мюнхенская «Бавария» не планирует покупать новых игроков в ближайшее трансферное окно, сообщает журналист Sport Bild Кристиан Фальк.

Источник сообщает, что немецкий клуб интересуется футболистом «Лидса» Рафиньей, но не собирается проводить сделку этой зимой.

Ранее сообщалось, что сумма трансфера составит 50 млн евро. 25-летний бразильский форвард принял участие в 16 матчах АПЛ в этом сезоне, восемь раз забив и отдав одну голевую передачу.

«Бавария» лидирует в Бундеслиге – в 17 турах команда одержала 14 побед, дважды проиграла и один раз сыграла вничью. У команды из Мюнхена 43 очка, у дортмундской «Боруссии», занимающей вторую строчку в турнирной таблице, 34 очка.

Ближайший матч «Баварии» состоится 7 января, в рамках 18-го тура Бундеслиги команда встретится с «Боруссией» из Мёнхенгладбаха.