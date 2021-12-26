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Англичанам могут запретить посещать футбольные матчи за расистские оскорбления в интернете

Англичанам могут запретить посещать футбольные матчи за расистские оскорбления в интернете
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Министр внутренних дел Великобритании Прити Патель выдвинула на рассмотрение закон, согласно которому за расистские и прочие оскорбительные высказывания в интернете человеку будут запрещать посещение футбольных матчей на срок до 10 лет.

«Этим летом мы увидели прекрасную игру, которая была омрачена расистскими высказываниями троллей в интернете. Они прятались за своими клавиатурами и оскорбляли наших футболистов.

Расизм неприемлем, футбол слишком долго был испорчен этими позорными предрассудками. Люди должны нести ответственность за свои действия в интернете, предлагаемые мной изменения в законе введут запрет на посещение футбольных матчей для нарушителей», – передаёт слова Прити Патель Sky Sports.

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