«ПСЖ» необходимо продать игроков на € 100 млн до конца сезона
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Французский футбольный клуб «ПСЖ» должен продать игроков на € 100 млн до конца сезона, чтобы вписаться в нормы финансового фэйр-плей, сообщает издание L’Equipe.
Источник сообщает, что парижанам до лета 2022 года необходимо покрыть значительный бюджетный дефицит. Если сделать этого не удастся, то клуб не впишется в нормы финансового фэйр-плей.
«ПСЖ» планирует выставить на трансфер Мауро Икарди, Юлиана Дракслера, Рафинью, Левена Курзава, Тило Керера, Абду Диалло и голкипера Серхио Рико.
После 19 туров чемпионата Франции парижский клуб лидирует в турнирной таблице – команда набрала 46 очков, что на 13 очков больше, чем у ближайшего преследователя – «Ниццы».
3 января «ПСЖ» встретится с «Ванном» в рамках 1/16 финала Кубка Франции.
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