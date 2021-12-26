Лерой Зане назвал фаворитов в борьбе за победу в Лиге чемпионов
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Нападающий «Баварии» Лерой Зане рассказал о целях мюнхенского клуба, а также поделился мнением о фаворитах в Лиге чемпионов УЕФА. В 1/8 финала турнира «Бавария» сыграет с «Зальцбургом».
«Мы не намерены подпускать к себе кого-то в турнирной таблице Бундеслиги, и, конечно же, хотим стать чемпионами Германии. Что касается Лиги чемпионов, в этом турнире решающее значение имеют небольшие детали и форма команды в конкретной встрече. Я ещё не выигрывал этот трофей, поэтому особенно мотивирован.
Что касается фаворитов в борьбе за победу в Лиге чемпионов, я считаю «Баварию», «Манчестер Сити», «Ливерпуль» и «Челси» сильнейшими в Европе. Однако форма команд может резко измениться к конце сезона», — приводит слова Зане Bild.
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