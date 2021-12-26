Сердар Азмун – в команде года Азии по версии IFFHS

Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) составила символическую сборную Азии по итогам 2021 года. В команду года попал нападающий санкт-петербургского «Зенита» Сердар Азмун.

Голкипер: Мэтью Дэвид Райан (Австралия, «Реал Сосьедад»).

Защитники: Такэхиро Томиясу (Япония, «Арсенал»), Хоссейн Канаани (Иран, «Аль-Ахли»), Абделькарим Хассан (Катар, «Аль-Садд»), Яссер аль-Шахрани (Саудовская Аравия, «Аль-Хиляль»).

Полузащитники: Такефуса Кубо (Япония, «Мальорка»), У Ли (Китай, «Эспаньол»), Юя Осако (Япония, «Вердер»).

Нападающие: Сердар Азмун (Иран, «Зенит»), Сон Хын Мин (Южная Корея, «Тоттенхэм Хотспур»), Али Мабхут (ОАЭ, «Аль-Джазира»).

Тренер: Леонарду Жардим (Португалия, «Аль-Хиляль»).