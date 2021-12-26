Агент Нюбеля: нужно, чтобы молодые немецкие вратари развивались, пока Нойер играет

Штефан Бакс, агент вратаря «Баварии» Александра Нюбеля, высказался по поводу будущего голкипера в мюнхенском клубе.
«Будущее Нюбеля в «Баварии» зависит от Мануэля Нойера, от его выступлений и того, как долго он будет играть на высоком уровне. А также это зависит от клуба и его планов. Если Нойер будет долго играть лучше Нюбеля, то Алекс не будет выступать. Всё продолжится после Нойера, и это касается всего немецкого футбола в целом. Нужно, чтобы молодые немецкие голкиперы развивались, пока Нойер играет», — приводит слова Бакса Bayern & Germany со ссылкой на Lensing Media.
Напомним, Нюбель стал игроком «Баварии» в 2020 году, перейдя из «Шальке». Летом текущего гола немецкий вратарь перешёл в «Монако» на правах аренды. Арендное соглашение 25-летнего голкипера рассчитано на два сезона.
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